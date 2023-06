Che calciomercato sarà per i top club italiani? Di fronte a questa domanda, Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha risposto così nel suo intervento sulle frequenze di Radio 24: "Ci sono squadre che hanno raggiunto un certo equilibrio tra entrate e uscite: il Milan, per esempio, tornerà in utile dopo tanti anni, mentre l'Inter ha incassato tanto da Champions e stadio e attutito i suoi problemi in qualche modo - le sue parole -. Sappiamo che c'è il FFP, con paletti non noti perché sono stati stipulati patti riservati con la UEFA. Dentro questi parametri c'è attenzione su entrate e uscite in sede di mercato. Il Milan ha qualche margine, il Napoli sicuramente; vedo una situazione più difficile per Roma, Juventus e Inter. Eccessivo, però, l'articolo scritto dal New York Times nel dipingere la situazione economica dei nerazzurri. Ci sono 45 milioni di euro di oneri finanziari da sopportare ogni anno per l'Inter, praticamente 1-2 giocatori sul mercato".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!