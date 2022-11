Il Belgio arriva a Qatar 2022 con un senso di "incertezza". Lo ha raccontato Roberto Martinez, ct dei Rode Duivels, parlando in esclusiva ai colleghi spagnoli di Marca. "Dobbiamo essere consapevoli di ciò a cui andremo incontro, un Mondiale senza un periodo di adattamento - ha spiegato l'ex manager dell'Everton -. Abbiamo sempre preparato i grandi eventi con l'obiettivo di far raggiungere il top della condizione a ogni calciatore, non succederà. Abbiamo tutte le informazioni e le statistiche, ma non sappiamo come ogni giocatore affronterà il Mondiale con solo sette giorni di ritiro prima dell'esordio. C'è incertezza, ma siamo arrivati ​​con tanta voglia, entusiasmo ed esperienza. Abbiamo concluso un periodo molto importante. Sappiamo dove e con chi stiamo andando. Potrebbe essere la fine di un ciclo per molti giocatori, come prevedibile, ma è la legge della vita e del calcio".