Brutto colpo per il Bayern: l’ex napoletano Min-Jae Kim si è fermato per una seria infezione del tendine d’Achille e rischia di saltare la sfida con l’Inter in calendario l’8 e il 16 aprile nei quarti di Champions. Lo scrive stamane il Corriere dello Sport.

Dello stop del coreano ne aveva parlato ieri Kompany, riferendo in conferenza stampa del bisogno di riposo per il difensore, a serio rischio per i quarti con i nerazzurri. In caso di forfait, in campo uno fra Ito e Dier. Out anche Pavlovic (mononucleosi) e Neuer (in recupero da uno stiramento al polpaccio destro).

