Dal prato di San Siro, Alessandro Bastoni si avvicina alla postazione DAZN per la consueta presentazione della gara di questa sera contro il Napoli:

Tante squadre in vetta, sono tutti a caccia dell’Inter?

“Da quando ho memoria io tante squadre in pochi punti non c’erano mai state. Questo significa che ogni partita di questo campionato sarà difficile, come lo sarà questa”.

Conosci Conte e Lukaku, sarà un vantaggio?

“Questa è un’arma a doppio taglio perché anche loro conoscono noi. Sappiamo la grande qualità del mister e di Romelu, ma potrei elencarne tante del Napoli. Dopo i quattro gol subiti dalla Juve, che non possiamo permetterci, abbiamo fatto uno switch che vogliamo confermare stasera”.

