La prestazione di Nicolò Barella da play atipico convince anche la Champions League, che lo inserisce nel Team of the Week della terza giornata della compitizione. Il centrocampista dell'Inter, impiegato davanti alla difesa anche contro lo Young Boys a causa dell'infortunio di Calhanoglu, è stato protagonista con una performance convincente che, oltre al titolo di MVP, gli vale anche un posto nell'undici titolare stilato dall'UCL.

That front line



Introducing your Team of the Week! @cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/jytyXjvrq1