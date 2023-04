Bastoni per Barella, una combinazione che funziona, ancora una volta anche al Da Luz. Come contro la Juve nel 2021, come contro la Samp lo scorso ottobre, il bonomio italiano "B al quadrato" funziona alla grande e fa sognare i nerazzurri sulle ali dell'entusiasmo della 'rinascita' di Lisbona. Una soluzione tattica che ha trovato i suoi frutti sotto l'egida Conte e adesso sotto quella di Inzaghi, in campionato e adesso anche in Europa. E DAZN ironizza: "'Se non gliela do, Bare si in****a' - si legge nel Tweet dell'emittente -. Bastoni per Barella è uno schema che funziona col Benfica in Champions ma anche in Serie A".