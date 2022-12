Dopo aver ospitato Xavi, Barça tv ha aperto i suoi studi anche al presidente blaugrana Joan Laporta. Che, nel tracciare un bilancio complessivo del 2022, non ha potuto non soffermarsi sulla nota dolente dell'eliminazione dalla Champions League: "E' stata un colpo duro, durissimo, ma abbiamo saputo sopportarlo - ha spiegato il numero uno del club catalano -. La priorità quest'anno è la Liga. Lo spogliatoio, compreso il nostro allenatore, lo ha detto chiaro e tondo. Vogliamo la Liga e dobbiamo mentalizziarci su questo obiettivo. Non voglio analizzare le partite europee sui campi del Bayern e dell'Inter che ci hanno dato fastidio. Le decisioni dell'arbitro non ci hanno favorito, vogliamo e abbiamo bisogno della Liga".