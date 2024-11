Marko Arnautovic non nasconde il rammarico dopo l'1-1 imposto dalla Slovenia all'Austria con un gol segnato al minuto 81' da Cerin a pareggiare il vantaggio dei padroni di casa firmato al 27' da Schmid: "Questo pareggio è come una sconfitta - il commento dell'attaccante dell'Inter, in campo per 90' da capitano della sua Nazionale -. Penso che abbia giocato solo una squadra. Alla fine della fiera, devi realizzare le tue occasione e purtroppo non l'abbiamo fatto. Abbiamo completamente dominato il gioco. Questo è il calcio, ovviamente siamo amareggiati: fa male".