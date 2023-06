Si sono concluse le partite con fischio d’inizio alle 21:00 e si è conclusa anche la stagione 2022/23 della Serie A.

Ecco tutti i verdetti: Atalanta e Roma in Europa League, Juve in Conference League (in attesa della decisione UEFA sui bianconeri) e spareggio playout tra Verona e Spezia.

Ecco tutti i risultati:

Atalanta-Monza 5-2

Udinese-Juventus 0-1

Milan-Verona 3-1

Roma-Spezia 2-1

Lecce-Bologna 2-3