Il centrocampista Kristjan Asllani, autore della rete che ha consegnato il pari nel test contro il Monaco, ha parlato a Inter TV facendo il punto sulla condizione dell'Inter e non solo: “Sono contento, i ragazzi mi hanno accolto nel migliore dei modi. Bene aver ripreso il risultato, peccato non sia arrivata la vittoria. Di giorno in giorno stiamo crescendo, abbiamo fatto una buona partita e abbiamo tempo per migliorare. Da tifoso interista mi rende felice essere inneggiato dal pubblico”.