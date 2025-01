Kristjan Asllani è il primo a presentarsi ai microfoni di Amazon Prime Video per anticipare i temi di Inter-Monaco: "Non mi interessano le critiche, ci tengo a fare bene perché è una partita importante - la premessa del centrocampista albanese -. Dobbiamo far bene di squadra, ci sono punti importanti in palio stasera. Serve quel punto, ma entriamo in campo per vincere. Daremo il massimo".

Iniziate a fare dei sogni europei?

"Abbiamo fatto tantissimi punti, sarebbe un peccato non farli stasera. Dobbiamo vincere, sappiamo di essere una squadra forte".

