Seduto accanto a Simone Inzaghi nella sala conferenze della RedBull Arena, il rientrante Marko Arnautovic risponde alle domande dei giornalisti presenti nella consueta conferenza stampa pre-partita alla vigilia del match di Champions League contro il Salisburgo.

Come stai? Quanta voglia hai di tornare e che spazio pensi di ritagliarti già domani?

"Sto bene, sei settimane sono state dure fisicamente e mentalmente, non ero abituato. Non ero con la squadra, ma ora sono tornato e ho una grande voglia di aiutarla".

Visto che si giocherà spesso, pensi che ci siano in attacco quattro titolari o ci siano gerarchie precise?

"Questa è una domanda per il mister, se mi mette in campo faccio il meglio per aiutare la squadra. Davanti abbiamo un attacco forte con Marcus, Lauti ed el Nino e chi merita di giocare giocherà".

Cosa c'è da temere della partita di domani?

"Partita per me con tante emozioni, siamo in Austria. Ma sono qui per vincere. Prima e dopo saremo amici, ma quando si gioca si fa di tutto per vincere e noi siamo qui per questo".

Non hai giocato in Austria a livello di club, quali sono le tue emozioni nel tornare?

"Sono grandi, sono austriaco ed è bello per me tornare qui. Ma durante la partita cercheremo di vincere per qualificarci agli ottavi".

Quali difficoltà troverà l'Inter domani?

"Il Salisburgo è una squadra molto buona, giovane, con un bravo allenatore. Ma siamo qui per giocare la nostra partita e vincere".

C'è la consapevolezza che l'Inter sia la più forte in Italia e che possa competere in Europa?

"Non posso dire che siamo i più forti, noi lavoriamo setitmana dopo settimana. Il mister ci spiega tutto e noi lo facciamo in campo. Finora abbiamo fatto un ottimo lavoro ma siamo solo all'inizio, la strada è lunga ma siamo preparati a tutto".