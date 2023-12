"Ho provato emozioni, sono in un periodo difficile. Quando mi ha chiamato l'Inter sono stato felice come un bambino. Il primo periodo è stato difficile, sono stato 6-7 settimane fuori. Ma la gente, i miei compagni e l'allenatore mi aiutano tanto ogni giorno. Io voglio dare tutto per questa maglia, io amo questo club". Ha detto Marko Arnautovic a Sky Sport dopo la vittoria ottenuta questa sera contro il Lecce.

Sull'assist di tacco:

"Vale perché abbiamo vinto e giocato bene. Io ci provo a segnare ma non entra, è un periodo difficile. Contano i tre punti, noi dobbiamo cercare di vincere sempre e di vincere lo scudetto. Il nostro gruppo è straordinario, tutti lottano".

