Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha citato la filosofia di gioco dell'Inter di Simone Inzaghi per inquadrare tatticamente il Perù, prossimo avversario dei campioni del mondo nel girone di qualificazione sudamericano al Mondiale 2026: "Il ct Fossati ha sempre giocato con la linea a 5 in difesa, con un modulo 5-3-2. Non so se domani giocherà diversamente, ma non penso che siano una squadra difensiva - la premessa del tecnico dell'Albiceleste -. L'Inter gioca con la linea a 5 ed è una delle squadre più offensive del calcio europeo. Il Perù ha giocatori interessanti, avrebbe potuto ottenere più punti. Dovremo stare attenti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!