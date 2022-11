Dopo la falsa partenza al Mondiale in Qatar della sua Argentina, battuta a sorpresa dall'Arabia Saudita, Javier Zanetti ha offerto le sue considerazioni a caldo ai giornalisti di Bitbol, che lo hanno intervistato all'interno del Lusail Stadium. Le parole di Pupi: "Adesso è il momento di rialzarsi in fretta e battere il Messico - le parole del vice presidente dell'Inter -. Sono triste per il risultato, la verità è che tutto sembrava andare per il meglio con il primo gol velocissimo di Leo (Messi, ndr), ma l'Arabia Saudita ha creduto di poter pareggiare, si è rianimata ed è riuscita anche a trovare il vantaggio che ha difeso fino alla fine".

Cosa è successo nel secondo tempo?

"E' successo che l'Arabia Saudita è una squadra molto fisica, molto veloce, e l'Argentina non ha mai trovato gli spazi. Li ha trovati solo con Di María per tutto il secondo tempo, che è stato il nostro giocatore più pericoloso, ma non siamo riusciti a pareggiare. Ora dobbiamo rialzarci da questo che è un duro colpo. Ci sono due partite, dobbiamo vincerle entrambe".