ll centrocampista centrale della Nazionale argentina Leandro Paredes ha parlato in conferenza stampa con il commissario tecnico dell'Albiceleste Lionel Scaloni prima della partita contro il Canada, valida per il primo appuntamento della Copa América. Interrogato su Alejandro Garnacho e Valentín Carboni, Paredes ha così risposto: "Li vedo molto bene, hanno un grande futuro per loro. Speriamo che crescano e imparino".