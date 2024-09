La Nazionale argentina è in Colombia, dove domani è attesa dall'ottavo appuntamento delle Qualificazioni Sudamericane ai Mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico 2026 a Barranquilla contro i Cafeteros. Una sfida per la quale il ct Lionel Scaloni pensa di effettuare qualche cambiamento rispetto alla squadra vista contro il Cile: potrebbero entrare nell'undici titolare Giovani Lo Celso o Leandro Paredes e Paulo Dybala e potrebbero esserci cambiamenti anche in difesa con Marcos Acuña e Gonzalo Montiel al posto di Lisandro Martínez e Nahuel Molina. Davanti, però appare inamovibile il tandem Lautaro Martinez - Julian Alvarez.