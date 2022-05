Toccherà a Di Bello e Doveri dirigere i due match decisivi per lo scudetto nella giornata di domenica. Di Bello sarà a Milano per Inter-Samp, mentre Doveri a Reggio Emilia per Sassuolo-Milan. Di seguito, l'elenco di tutte le designazioni della 38^ giornata di campionato:

GENOA – BOLOGNA Sabato 21/05 h. 17.15

MIELE G.

DI VUOLO – BARONE

IV: LA PENNA

VAR: MAGGIONI

AVAR: ABBATTISTA

ATALANTA – EMPOLI Sabato 21/05 h. 20.45

ABISSO

TEGONI – COLAROSSI

SANTORO

VAR: MARIANI

AVAR: DI MARTINO

FIORENTINA – JUVENTUS Sabato 21/05 h. 20.45

CHIFFI

CARBONE – LONGO

IV: GIUA

VAR: GUIDA

AVAR: MASSIMI

LAZIO – H. VERONA Sabato 21/05 h. 20.45

COLOMBO

PALERMO – BERCIGLI

IV: VOLPI

VAR: DIONISI

AVAR: SERRA

SPEZIA – NAPOLI h. 12.30

MARCHETTI