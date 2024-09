Il settimo gol segnato con la maglia della Nazionale italiana da Davide Frattesi ieri sera, nella vittoria contro Israele, ha riportato in auge l'ormai inflazionato dubbio sul fatto se sia giusto o meno che il centrocampista ex Sassuolo faccia tanta panchina all'Inter. Un quesito al quale Massimo Ambrosini ha risposto così, nel suo intervento per Radio TV Serie A: "La spiegazione logica ha tre nomi: Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, e questa dovrebbe già essere sufficiente - le parole di Ambro -. Poi aggiungo che Inzaghi ha avuto una gestione del minutaggio dei centrocampisti finalizzata a vincere lo scudetto nella passata stagione; fece turnover, per esempio, all'esordio in Champions a San Sebastian, e le cose non andarono bene. Non penso che Simone farà così, Frattesi troverà più spazio, a prescindere da quello che ha fatto con la Nazionale in questi giorni. Ricordiamoci che, oltre alle varie competizioni, a fine stagione l'Inter giocherà anche il Mondiale per Club".

