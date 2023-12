Arrivato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul Napoli, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, commenta le parole di Danilo a proposito del sogno Scudetto dei bianconeri: "Diciamo che vincere stasera è stato molto importante, abbiamo messo il Napoli a -12 ed è un ottimo risultato. Per quanto riguarda sogni e scudetti, credo che noi dobbiamo continuare a lavorare passo dopo passo, migliorare in certi aspetti della partita perché sbagliamo troppo tecnicamente. Per arrivare a certi risultati non bisogna pensare a quello che sarà, ma a quello che è oggi. Noi possiamo anche dire che vogliamo vincere lo Scudetto, ma dobbiamo pensare al presente. Oggi era il Napoli, venerdì il Genoa: più punti facciamo, più possibilità abbiamo di mantenere la zona Champions e restare attaccati all'Inter che è la squadra più forte del campionato".

