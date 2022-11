Intervenuto a margine del match amichevole perso in casa contro l'Italia, il ct dell'Albania Edy Reja ha risposto a proposito del centrocampista italo-albanese in forza all'Inter: "Asllani non ha trovato molto spazio con l'Inter quest'anno ma è migliorato molto. Ha la capacità di fare cose importanti. A centrocampo pensavo di poter usare più muscoli ma non ho potuto quindi ho puntato su due giocatori molto tecnici come Bajrami e Asllani" come riportano i colleghi di Kosovapress.