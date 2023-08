Tutto confermato: niente campo per Benjamin Pavard questo pomeriggio contro l'Augsburg. Il difensore francese, come si vociferava già nelle scorse ore, non prenderà parte alla seconda gara di Bundesliga dei campioni di Germania per via di problemi alla schiena resi noti dal club che ha fatto sapere che il campione del Mondo 2018 nelle ultime ore ha anche accusato nausea. Problemi fisici legati allo stress che i continui rallentamenti per il trasferimento a Milano sta provocando come aveva specificato la Bild (LEGGI QUI). La sua assenza è adesso ufficiale, a formazioni diramate infatti Pavard non rientra nella distinta.

