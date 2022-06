Lele Adani punta forte su Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002 promesso sposo dell'Inter, reduce dalla stagione all'Empoli in cui ha stupito chi non lo conosceva a fondo: "Era mezzo sconosciuto fino a 3-4 mesi fa, poi giustamente l'ha preso una delle squadre più forti in Italia - dice l'ex difensore a DAZN -. Un calciatore con una mente superiore, che ha personalità e che vede corridoi che altri non vedono. Diamogli il tempo di ambientarsi, l'Inter stessa non si rende conto di quanto sia forte. I tifosi lo capiranno".