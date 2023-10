Anche Lele Adani ha ovviamente detto la sua durante il salotto della BoboTV sulla vicenda Romelu Lukaku, esprimendo il suo punto: "Accade spesso che ci siano visioni diverse con tecnico o società o che si abbiano comportamenti che vengono poi strumentalizzati dai media e non si arriva alla verità. Ma i compagni hanno detto che Lukaku non ha dato più risposta a nessuno, Lautaro Martinez si è mostrato sinceramente deluso perché non gli ha risposto più al telefono. È sembrato un tradimento umano, per chi sa cosa è successo nello spogliatoio è una cosa triste".