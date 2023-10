"Lukaku è il meno colpevole della sconfitta della Roma, è stato condizionato dal gioco della sua squadra, non dai fischi". Questa la sentenza pronunciata durante la 'Bobo Tv' da Lele Adani, a proposito della prestazione di Big Rom contro l'Inter, al suo ritorno a San Siro da ex con la maglia giallorossa sulle spalle.

"Come avrebbe potuto incidere il belga con quel tipo di calcio della Roma? E' difficile capire quale fosse il piano gara di Mourinho - ha aggiunto l'ex difensore -. La Roma ha toccato due volte il pallone nell'area di rigore avversaria, una cosa che non si vedeva da sette anni, dal 2016. E l'Inter ha perso punti con Sassuolo e Bologna, che hanno recuperato il risultato da situazione di svantaggio però proponendo delle cose. Ieri non è stata una partita di calcio: una squadra ha provato a far di tutto per ottenere qualcosa, l'altra il contrario. Ieri si è vista la differenza di percorso tra Inzaghi e Mourinho. A me non piace quando chi ha un ruolo di responsabilità manda messaggi fuorvianti, quello detto ieri (da Mourinho, ndr) è sbagliato e antisportivo. Ci sta usare delle strategie di comunicazione parlando di ammonizioni ad hoc, ma poi devi parlare anche della partita e del piano tattico che avevi preparato".

