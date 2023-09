In questa stagione, l'Inter riesce a portare a casa le vittorie "anche quando non è così brillante, senza andare a velocità elevate". Lo ha sottolineato Lele Adani, ospite della 'Domenica Sportiva', parlando del successo stretto dei nerazzurri al Castellani di Empoli.

"Segna con gli esterni, gli interni, le punte, con Calhanoglu - ha aggiunto l'ex difensore -. E' molto forte e consapevole, gestisce i tempi e i ritmi. Non credo sia una sorpresa, ce l'aspettavamo così. Nella passata annata erano state gravi le 12 sconfitte in campionato, il gap dal Napoli era stato veramente troppo. La vera forza dell'Inter sempre stata creare tante occasioni, ora a me piace anche come gioca".