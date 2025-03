Lele Adani ha visto un'Inter "centrata, concentrata e seria" contro il Feyenoord martedì scorso. Ripensando alla prestazione dei nerazzurri, che hanno certificato il passaggio del turno ai quarti di Champions League battendo 2-1 gli olandesi a San Siro, l'ex difensore è poi andato nel dettaglio della prestazione: "Ho visto la solita Inter, mi verrebbe da dire - le sue parole a 'Viva El Futbol' -. E' in una condizione mentale favorevole, ha lasciato in panchina gente come Bastoni, Barella e Lautaro. Mi è piaciuto molto Thuram, il migliore in campo: ha fatto gol e ha preso una traversa dopo una giocato un po' alla Luis Nazario (Ronaldo, ndr). Credo abbia fatto 70 minuti benissimo. Mi è piaciuto l'approccio della squadra anche dopo il pareggio, come è entrata in campo nel secondo tempo".

Dopo le varie note positive, Adani sottolinea l'unico neo di serata per i campioni d'Italia: "Mi dispiace solo di una cosa: la condizione generale di Taremi. Lui si dà molto da fare, ma non è nel flusso della squadra. Non per atteggiamento perché gli vogliono tutti bene, basti vedere che Thuram gli lascia il rigore. Quando la squadra lo trascina, lui dà il suo contributo e non c'è problema; se il match è in bilico, lo stadio percepisce che sembra sia un po' la nota stonata. C'è qualcosa che lo rallenta rispetto al ritmo degli altri".