Intervenuto su TvPlay, l'ex interista Lele Adani ha parlato di vari argomenti del calcio attuale, dalla Nazionale di Luciano Spalletti, fresca di qualificazione all'Europeo, al derby d'Italia alle porte. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulla Nazionale:

"Un pareggio molto importante e molto sofferto, alla fine ce l’abbiamo fatta ed è la cosa più importante. L’allenatore, che è bravo, avrà tempo di lavorare. Sarà difficile, nel sorteggio saremo in quarta fascia, troveremo un girone difficile. Speriamo di passare il primo turno, dobbiamo farlo. Sarà comunque un percorso difficile. Spalletti mi piace tutto: come lavora, come cerca di migliorare il singolo e il gruppo, come sa trovare gli accorgimenti giusti dentro uno stile che non cambia. La difficoltà che avrà anche lui è che l’Italia non ha tanti giocatori selezionabili".

Su Frattesi:

"Un calciatore italiano già riconosciuto forte ma che potrebbe aumentare ancora il rendimento è Frattesi. Qualche mese fa giocava al Sassuolo, arrivare prima all’Inter e poi diventare titolare in Nazionale è una bella sfida".

Sul derby d'Italia:

"L’Inter deve confermarsi visto le grandi rotazioni che ha, con gli ultimi due campionati vinti da Milan e Napoli essendo più deboli. La Juve colma il gap con il riposo e la possibilità di lavorare settimanalmente. È una partita che dirà già tanto".

