Ci sono anche le criticate sostituzioni di Simone Inzaghi in Udinese-Inter tra i temi di discussione affrontati da Lele Adani negli studi di '90° Minuto': "Uno può essere cambiato anche dopo 3', però le cose vanno scelte, decise, condivise e spiegate - dice l'ex difensore -. Un conto è la sostituzione tecnica o per un problema muscolare, ma sempre per l'ammonizione di uno o dell'altro diventa troppo chirurgica. Le idee invecchiano presto nel calcio: Inzaghi deve rinnovare le idee, perché a differenza di Allegri l'anno scorso ha fatto bene. Ma quest'anno l'Inter è troppo diversa rispetto a quella dell'anno scorso".