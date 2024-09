Lele Adani ha spiegato il motivo per il quale Luciano Spalletti ha deciso di comporre la nuova difesa a tre della Nazionale italiana facendo fare il braccetto mancino a Riccardo Calafiori, laddove stazionava Alessandro Bastoni, una sicurezza in quel ruolo nell'Inter di Simone Inzaghi: "Calafiori deve essere lasciato libero di essere fantasista, ha alzato il livello di partecipazione che era già alto con Bastoni, che, dunque, scala in mezzo - le parole dell'ex difensore a Rai Sport -. Bastoni è il più esperto e organizza meglio l'inizio azione; poi è il giocatore dell'Arsenal che dà qualità allo sviluppo della manovra".

