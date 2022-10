Dopo il successo di Barcellona, l'Inter riparte in Serie A dal Mapei Stadium, dove questo pomeriggio affronterà il Sassuolo di Dionisi. Proprio la gara contro il Barça deve essere un punto d'inizio come ha ammesso lo stesso Francesco Acerbi a Inter Tv, prima del fischio d'inizio. "Gara che ci ha dato fiducia quella contro i blaugrana, ma sappiamo di non aver fatto ancora niente. È stata una vittoria importante che ci ha dato fiducia dopo un periodo non entusiasmante. Non vuol dire che la vittoria del Barcellona sia un punto d'arrivo ma deve essere un punto di partenza. Dobbiamo dare continuità di risultati soprattutto".

Sassuolo che arriva molto in forma. Come l'avete preparata?

"È una squadra che non ha subito gol in cinque partite su otto, che gioca bene, anche se ha cambiato alcuni interpreti, è molto dinamica e difficile da affrontare ma siamo qui per cercare di vincere con molta umiltà, che è la cosa principale. Poi con le nostre caratteristiche, noi siamo comunque forti".

Da difensore, come si gestisce il loro attacco?

“Come ogni partita si cerca il nostro ruolo con massima applicazione, cercando di limitare gli attaccanti stando molto attenti. Ma c’è bisogno di tutti perché la fase difensiva come quella offensiva si fa in undici uomini".