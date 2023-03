Il Derby d'Italia è alle porte, l'Inter è pronta a sfidare la Juventus. Intercettato da Inter TV, Francesco Acerbi inquadra così l'imminente big match di San Siro: "La qualificazione ci può dare tanta fiducia, ma può essere anche una trappola perché in coppa spendi tanto mentalmente. Non deve essere un alibi - precisa il difensore nerazzurro -, una grande squadra deve avere continuità, quella che abbiamo avuto in Champions ma non in campionato. Oggi vogliamo finire il ciclo nel migliore dei modi. Non possiamo più perdere punti in campionato".