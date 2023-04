Comincia con un pareggio beffardo l'era da primo allenatore del Tottenham di Christian Stellini. Dopo l'addio ad Antonio Conte conseguente al 3-3 pirotecnico con il Southampton, il copione in casa Spurs non cambia: altra rimonta subita all'ultimo respiro, questa volta ad opera dell'Everton che colpisce allo scoccare del 90' con Michael Keane due minuti dopo l'espulsione diretta di Lucas che aveva riportato la parità numerica in campo mezzora dopo il rosso sventolato a Abdoulaye Doucouré, dopo il quale Harry Kane aveva illuso i suoi trasformando un rigore. Uno a uno il risultato finale a Goodison Park.