Prosegue la bella marcia di Igor Tudor e del suo Olympique Marsiglia, che ieri ha superato il Nantes col punteggio di 2-1. Non ha segnato, ma ha fornito comunque una prova importante, Alexis Sanchez, nonostante le reti dei Phocéens siano arrivate dopo la sua uscita dal campo per Cengiz Under. Nel dopopartita, comunque, l'ex interista si guadagna gli elogi del suo nuovo compagno di squadra Jordan Veretout: "Quando tocca palla possono succedere tante cose, è un grande vantaggio per la nostra squadra. Spero che inizi rapidamente anche a segnare".