Domani e martedì prossimo, Thomas Helveg, ex giocatore di Milan e Inter, indosserà la sciarpa rossonera, ma è pronto a cambiarla nella cirocstanza in cui la squadra di Simone Inzaghi dovesse conquistare la finale di Champions League. "Sono stato bene in nerazzurro, ma come faccio a dimenticarmi di quei cinque anni in rossonero e della vittoria della Champions? È impossibile. Tiferò Milan.

Se passerà l’Inter, farò il tifo per l’Inter in finale. Farò il tifo per il calcio italiano", ha raccontato il danese a ItaSportPress.it. Prima di dare la sua lettura tattica sul doppio confronto: "Prevedo molto equilibrio, Inzaghi e Pioli sono due allenatori molto preparati - ha aggiunto Helveg -. Secondo me, non ci sarà chissà quale calcio spettacolo, bensì saranno due match piuttosto tattici".