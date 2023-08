Fotografo. Videomaker. Regista. Un artista delle immagini. Alex Pennino realizza da anni video per brand e artisti. Gira tutto il mondo, ha lavorato per un matrimonio anche a Cuba e tra i suoi clienti ci sono molti calciatori dell’Inter, attuali e non: “Grazie a Luigi Paesano, il parrucchiere di diversi calciatori con cui sono amico d’infanzia, sono stato introdotto in questo mondo. Mi ha presentato diverse persone ed eccoci qui, settimane fa ho lavorato al matrimonio di Roberto Gagliardini”.

Si ricorda con quali calciatori interisti ha iniziato?

“Con feste private con Nainggolan, D’Ambrosio e Lautaro. A Danilo e Martinez, che hanno due ristoranti a Milano, curo ancora la parte di foto e video”.

Avrà tanti aneddoti da raccontare.

“Certo. Le posso raccontare un episodio di poco tempo fa. Ho editato e trasmesso praticamente live un video appena girato al matrimonio di Gagliardini. Lui dopo averlo visto si è emozionato tantissimo, si è commosso e ha pianto dalla gioia. Ci sono delle foto dove mi abbraccia e mi fa capire quanto fosse stato felice di questa scelta”.

Anche con D’Ambrosio si è instaurato un bel rapporto.

“Sono stato il videomaker del documentario di Maradona. E Danilo si è mostrato interessatissimo: ‘Sei stato a casa del Dio del calcio’. Mi ha posto più di una domanda sull’argomento”.

È vero che tutti sono super tifosi?

“Verissimo! I bambini sono pazzi dell’Inter”.

Ha lavorato anche per Icardi.

“Vero, per qualche evento. A Parigi però sono stato per Donnarumma e ho conosciuto pure Messi”.

E con Lautaro invece?

“Lui è molto tranquillo. Ho fatto l’inaugurazione del suo locale e i suoi compleanni. Pensi che anni fa in un evento di questi il deejay mise ‘O' surdato 'nnammurato’. Icardi iniziò a cantarla insieme a noi e da lì venne fuori la notizia che sarebbe andato al Napoli. Solo perché aveva intonato le parole della canzone…”.

Lei per quale squadra tifa?

“Io per il Napoli. Se ho fatto qualche battutina agli interisti? Qualcosina, ma nulla di particolare, non voglio essere troppo invadente”.

Lei comunque di strada ne ha fatta, eccome.

“Ho iniziato come apprendista nei matrimoni. Poi eventi privati, collegandomi ai tempi attuali, il che significa realizzare contenuti per pagine internet, Facebook, Istagram e così via. Ultimamente ho lavorato pure come regista di concerti per il rapper Geolier, Rocco Hunt e Gigi D’Alessio”.