Mentre l'arrivo di Benjamin Pavard non è ancora sicuro al 100%, visto che il Bayern Monaco non ha ancora trovato un sostituto (prima di lunedì è complicato), con Perr Schuurs per il quale il Torino chiede 35 milioni di euro, all'Inter è stato proposto un altro difensore: Federico Baschirotto. Il centrale 26enne del Lecce sarebbe una soluzione low cost in attesa dell'arrivo a parametro zero di Pavard la prossima estate.

Chiaramente, il fatto che il classe '96 giallorosso sia stato offerto non significa che ci sia una trattativa in corso, ma solo una candidatura per quel posto ancora vacante nella rosa di Simone Inzaghi. Che comunque continua ad aspettare fiducioso il difensore francese.