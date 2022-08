Massimo Moratti , ex presidente dell'Inter, è intervenuto sulle frequenze di Radio 24 durante il programma Tutti Convocati per parlare del campionato di Serie A e di Inter nella settimana del derby milanese.

"Ogni settimana, per la gioia dei giornali, c'è una bella altalena di giudizi sulle squadre in lotta per lo Scudetto - le sue parole -. Il Milan è una squadra forte, che gioca bene, concreta. L'Inter ha tutte le possibilità di vincere. Ce l'aveva anche l'anno scorso ed è quello che mi spaventa. Se non dovesse vincere l'Inter, chiaro che tiferemo la Roma di Mourinho. Contento delle proprietà straniere nel calcio italiano? Che sia contento o meno, questa è la realtà. Credo che ormai siano quasi la maggioranza in Serie A, soprattutto americane".

Spazio anche ad un commento sul mercato nerazzurro. "Dybala? Difficile che potessimo prenderlo, con tutti gli attaccanti che aveva. Ci sarebbe stato utile, però dovendo fare attenzione al bilancio mi sembrava impossibile - ha aggiunto Moratti -. Non sono preoccupato di Lukaku, è arrivato all'Inter un po' in ritardo di preparazione. La tipologia di difese italiane è più adatta al suo gioco rispetto a quella inglese".