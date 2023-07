Per Romelu Lukaku alla Juventus è solo questione di tempo, ribadisce il Corriere dello Sport. I cui dettagli economici tra le parti sono già stati tutti stabiliti: triennale da 9 milioni di euro a stagione con opzione per il quarto anno per Big Rom, 40 milioni al Chelsea per il cartellino. In parallelo, però, non si possono dimenticare i soldi che l’Arabia Saudita ha deciso di far cadere come pioggia d'oro sull'Europa: nel caso del belga, oltre a 100 milioni per un biennale, ce ne sarebbero 50 per il Chelsea, dieci in più di quelli promessi dai bianconeri. Per questo il club londinese vedrebbe di buon occhio questa via d’uscita, confezionabile per altro in tempi assai brevi con Al Ahli e Al Hilal che aspettano solo un segnale. Ma l’ostacolo molto alto è rappresentato dalla volontà del giocatore che. sottolineano i colleghi del quotidiano romano, non vedo l’ora di approdare alla Continassa e di cominciare a lavorare con Allegri.

"Lukaku comincia a fiutare che potrebbe mancare poco per risolvere questa situazione di stallo e la Juventus è l'unica destinazione che ha in mente nonostante il rilancio monstre delle ultime ore presentato da i club arabi, arrivati alle cifre che da mesi stanno facendo vacillare giocatori e allenatori delle nostre latitudini. L’ ex Inter però non trema, anche se adesso il Chelsea ha iniziato ad esercitare un certo pressing.Anche per lui vale il solito discorso: Juve doveva essere e Juve sarà", si legge.

