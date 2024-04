Il dispositivo del giudice sportivo dopo la trentunesima giornata di Serie A conferma i due squalificati per parte in Inter-Cagliari. Deiola e Nandez da un lato, Pavard e Lautaro dall'altra. Tutti perché ammonito quando già in diffida.

Per quanto riguarda il derby di Roma, invece, sono stati presi in considerazione i cori razzisti verso Lukaku e quelli verso Guendouzi. Per queste manifestazioni è stato richiesto un supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, che dovrà lavorare anche su "eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro". Non c'è riferimento specifico quindi al comportamento di Gianluca Mancini, che ha sventolato una bandiera con un topo biancoceleste, ma è evidente come rientri nell'ultima fattispecie indicata.