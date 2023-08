L'Inter batte 2-0 il Monza all'esordio in campionato. Clean sheet, bella prestazione e esordi positivi: c'è però un dettaglio su tutti che spicca. Nel frattempo la dirigenza nerazzurra è al lavoro in queste ore per terminare l'opera sul mercato. Pavard e Sanchez in, Correa out: saranno queste le ultime manovre? Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).