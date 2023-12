È Marcus Thuram il secondo giocatore dell'Inter a prendere parte alla serie 'Christmas in the making', lanciata da Inter Media House per avvicinare il mondo nerazzurro al giorno di Natale. Dopo Davide Frattesi, protagonista anche nel primo episodio, nel secondo scocca anche l'ora di Tikus, chiamato a inventare la colonna sonora con più strumenti musicali e tanti sorrisi.