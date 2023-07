Il punto sul calciomercato nerazzurro con il nostro esperto e inviato Simone Togna. L'Inter è pronta a chiudere definitivamente con il Bayern Monaco per Sommer, poi la priorità sarà l'attaccante. Non sono da escludere sorprese. Difesa e centrocampo: quali sono i nomi sul taccuino dell'Inter? Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).