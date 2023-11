"Chi vincerà i duelli vincerà Atalanta-Inter. E sicuramente in quest’ottica sarà fondamentale la prestazione dei laterali". A dirlo è il doppio ex Ezequiel Schelotto, intervistato da Tuttosport a poche ore dalla gara del Gewiss Stadium.

Gli occhi del Galgo stasera si poseranno soprattutto sulle fasce laterali, sua zona di campo preferita: "Dumfries sta facendo la differenza e nel calcio moderno devi avere chi possa farlo sulle fasce, ma è presto per sostenere che sia tra i più forti di tutti - le parole dell'argentino -. Dimarco? Quando era in Primavera già si intravedevano le sue qualità, la determinazione e la voglia di diventare un grande campione. Dopo qualche prestito è tornato a Milano e ora si vede che la maglia nerazzurra non gli pesa. È un ragazzo che dà tutto in campo, anche per questo ha conquistato la Nazionale. Deve solo continuare così per diventare ancora più forte".