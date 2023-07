"Chi ha appena conquistato lo scudetto, di solito, parte favorito per il campionato successivo. È una regola non scritta del calcio. È stato così per il Milan l’anno scorso e sarà così anche per il Napoli adesso. Tuttavia non sono così certo che la regola trovi poi conferma nel corso della stagione, tanto è vero che i rossoneri di Pioli, nello scorso torneo, hanno faticato parecchio e non si sono espressi sui livelli dell’anno precedente". Lo scrive Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport.

"Le due milanesi stanno cercando di attrezzarsi per contrastare il Napoli e lo stanno facendo in modo differente - si legge -. L’Inter, al momento, mi sembra che stia andando più sul sicuro. Ha tenuto gran parte della squadra arrivata alla finale di Champions League, sta trattando per avere ancora Lukaku e, nonostante la perdita di un ottimo giocatore come Brozovic, ha aggiunto elementi come Frattesi e Thuram. Frattesi lo conosco bene, è un bravissimo ragazzo e questa è una dote importante. Inzaghi dovrà aiutarlo a muoversi a tutto campo e a tutto tempo: lui, a volte, per troppa generosità si fa trascinare dall’azione. Deve imparare a essere più razionale e in questo la lezione dell’allenatore può risultare decisiva. Il centrocampo nerazzurro è ben assemblato: Barella, Calhanoglu, Frattesi. E là davanti sono curioso di vedere che cosa farà Thuram: ha un gran fisico, è rapido, e spero che abbia acquisito la stessa intelligenza e la stessa professionalità del padre che ho avuto il piacere di allenare, anche se per poco tempo, quando sono stato a Parma nel 2001. Penso che l’Inter sia una seria candidata allo scudetto, probabilmente la più seria. I nerazzurri partono in vantaggio anche rispetto al Napoli".

