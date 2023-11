Dimarco su tutti, ma non solo. Chiaramente l'esterno sinistro nerazzurro è il migliore in campo anche per il Corriere dello Sport, ma ci sono diversi nerazzurri che meritano un voto positivo come Thuram e Calhanoglu. Solo un giocatore sotto la sufficienza: Dumfries.

S. Inzaghi (all.) 7 Forse con più fatica del previsto, ma la missione del controsorpasso è compiuta. Gli episodi di certo hanno agevolato la pratica.

Sommer 6,5 Risponde sempre presente quando gli avversari lo chiamano in causa, ossia almeno in tre occasioni.

Darmian 6,5 Di certo un Pavard in più farebbe molto comodo, ma con il suo primo sostituto l’Inter ha le spalle coperte finché non tornerà il francese.

Acerbi 6,5 Si incolla prima a Cuni e poi a Cheddira, lasciando a malapena le briciole.

A. Bastoni 6 Riesce a non perdere l’orientamento anche quando dalle sue parti si avvicina Soulé.

Dumfries 5,5 Sbaglia tanto e non incide, forse complici anche gli ultimi problemi fisici. Si mangia il tris con un goffo colpo di testa prima di essere richiamato in panchina.

De Vrij (16’ st) 6 Per l’ultima mezz’ora si fa trovare pronto, come del resto ormai gli capita fin da inizio stagione.

Barella 6 Solita prestazione in cui fa tantissime cose, ma non quella in grado di fare la differenza. Tra queste c’è un tiro nel finale che è troppo centrale.

Calhanoglu 6,5 Si conferma cecchino infallibile su rigore. Adesso vanta la corona di miglior marcatore turco di sempre in Serie A con 37 gol.

Sensi (36’ st) sv

Mkhitaryan 6 La sosta è una manna dal cielo per fargli ricaricare le batterie, visto che alla ripresa ci saranno le due trasferte con Juve e Napoli.

Frattesi (25’ st) 6 Con un tiro in pieno recupero scalda le mani di Turati da posizione defilata.

Dimarco 7,5 Spesso forza qualche passaggio anziché calciare. Quando decide di tirare però la insacca quasi da centrocampo, firmando un’altra perla stagionale dopo quella da tre punti a Empoli.

Carlos Augusto (36’ st) sv

Thuram 7 Si accende e illumina la notte con quel repertorio di velocità e dribbling: i difensori avversari non possono fare altro che buttarlo giù. Lui lascia il segno in un modo o nell’altro in ogni partita.

Arnautovic (25’ st) 6 Al rientro dopo un mese e mezzo, avrà la sosta per rimettersi al passo dei compagni di squadra in termini di condizione fisica.

L. Martinez 6 È il primo a impegnare Turati in avvio di gara. Dimostra una voglia matta di segnare ancora, allo Stadium lo aspettano per il big match.