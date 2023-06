Tra le pagine di Tuttosport c'è spazio anche per un'intervista a Massimo Morales, vice di Giovanni Trapattoni al Bayern Monaco e grande conoscitore della Bundesliga. È da quel campionato che è in arrivo Marcus Thuram, nuovo acquisto dell'Inter: "Un anno fa Piero Ausilio mi chiese un parere sul ragazzo - ammette -. Parlammo delle situazioni tecniche, si capiva che il dirigente nerazzurro apprezzasse molto le qualità di Thuram, il trasferimento ha basi lontane. Non mi meraviglia che in questo caso l’Inter abbia battuto la concorrenza del Milan".



Consigliò ad Ausilio di chiudere il colpo?

"Sì, è un giocatore versatile. Può essere utilizzato da prima e seconda punta, come da attaccante esterno. Un calciatore che va bene per tutte le stagioni (ride, ndr). Strappa in velocità, è un ottimo contropiedista.

Per me potrebbe trovarsi bene sia con Lautaro sia con Lukaku, qualora il belga restasse a Milano".



Non è quindi una prima punta.

"Per me dà il meglio quando parte dall’esterno. Ora ha raggiunto una maturità tale per potersi adattare a compagni d’attacco diversi. Venire in Italia lo completerà, farà un ulteriore salto di qualità. A zero è un grande colpo".



Tra Inter e Milan, a chi sarebbe servito di più?

"Ai nerazzurri. Thuram esprime il suo meglio giocando fronte alla porta, mentre ai rossoneri servirebbe più un centravanti tradizionale, che dia il meglio spalle alla porta".



Nell’ultima stagione ha segnato un ottimo numero di reti.

"Sì e nel gioco di Inzaghi si potrà sposare bene. È un giocatore che potrà anche essere titolare. Ha personalità, sa trattare bene la palla e l’essere figlio d’arte potrà aiutarlo".