Secondo Tuttosport, Steven Zhang non può tornare in Italia: sarebbe "accolto" dalla Guardia di Finanza dopo la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha riconosciuto quella del Tribunale di Hong Kong: China Construction Bank Asia Corporation può esigere da Zhang il credito di 320 milioni di euro anche in Italia. E così la GdF lo aspetterebbe almeno per notificargli il provvedimento.

E così, in caso di vittoria dello scudetto, il presidente non potrà partecipare alla cerimonia prevista per Inter-Lazio, giorno dell'ultima in casa del campionato. Ovviamente vedere il presidente braccato dalle forze dell'ordine non sarebbe un'immagine positiva per l'Inter: ecco perché Tuttosport è convinto che Zhang non tornerà a breve in Italia. E chissà se mai lo farà ancora da presidente nerazzurro...