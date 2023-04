Il mercato estivo dell'Inter dipende tutto da come andrà questo finale di stagione. Il percorso in Champions risolve i problemi fino al 30 giugno, quel che sarà dopo dipende dal possibile bilanciamento del fatturato ridotto al 15% (se i nerazzurri non entreranno nei primi quattro posti). In caso di accesso alla massima competizione europea, "verrà comunque tenuto in equilibrio il mercato, garantendo però alcuni rinnovi pesanti in programma (accordo già trovato con Calhanoglu, da trovare con Bastoni che, altrimenti, verrà ceduto per non ripetere l’errore commesso con Skriniar)".

Gli acquisti restano in lista d'attesa, in primis Vicario. E' il prescelto "in caso (probabile) di cessione di Onana, su cui il Chelsea è in pressing da settimane". Le voci sul forte interesse per Buchanan hanno riacceso di rimando anche quelle di un possibile addio di Dumfries. Ma per il quotidiano i tempi per parlare di un arrivo del laterale del Bruges "non sono maturi". Non solo perché non si sa della partecipazione alla prossima Champions, ma anche perché attorno a Dumfries "non si muove una foglia".

Stesso discorso per Brozovic, in caso di addio ci sarebbero in lista Frattesi e Kessie. Senza quarto posto una delle idee è Pereyra da svincolato.