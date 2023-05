Tuttosport analizza oggi la sconfitta dell'Inter contro il Napoli partendo da due concetti: il turnover di Inzaghi stavolta non ha pagato e il peso determinante dell'espulsione di Gagliardini, definita "sciagurata, una leggerezza imperdonabile".

"Vedendo il bicchiere mezzo pieno, è stato un buon allenamento in ottica Istanbul: in tal senso si è ben capito quale sarà la tattica nerazzurra per disinnescare il palleggio del City, ovvero serrare le linee e ripartire a tutta. E ieri, se Di Lorenzo non avesse pescato il sette dopo il pari di Lukaku, probabilmente “l’Inter Due” sarebbe riuscita a portare a casa un punticino", sentenzia il quotidiano.

Il ko non dovrebbe comunque avere ripercussioni sul gruppo considerata la situazione, anche se la posizione in zona Champions andrà blindata contro l'Atalanta.